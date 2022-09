Darum gibt der Euro zum US-Dollar und Franken etwas nach

Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung Euro 0,9992 US-Dollar. Im frühen Handel hat sie noch kurzzeitig über der Parität zum Dollar notiert.

Der Euro wird zum Franken mit 0,9644 Franken und damit etwas niedriger als am Morgen oder am Freitagabend gehandelt. Zwischenzeitlich war der EUR/CHF-Kurs allerdings auf ein Tageshoch bei 0,96725 Franken angestiegen. Der US-Dollar gibt zum Franken ebenfalls leicht nach und kostet aktuell 0,9651 nach 0,9668 Franken noch am Morgen.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

In Deutschland und der Eurozone wurden am Montag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA wird am Nachmittag lediglich eine Zahl zum Wohnungsmarkt bekannt gegeben.

Im Laufe der Woche werden jedoch zahlreiche Entscheidungen von Notenbanken erwartet. Allen voran entscheidet am Mittwoch die US-Zentralbank Fed über ihren geldpolitischen Kurs. Angesichts der sehr hohen Inflation wird mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung gerechnet. Erwartet wird ein Schritt um 0,75 Prozentpunkte, eine noch grössere Anhebung wird nicht ausgeschlossen.

"Die grosse Frage ist weniger die Höhe des Zinsschritts diese Woche, sondern eher: Wie hoch gehen die Ratsmitglieder beim Hochpunkt ihrer Zinserwartungen?", kommentierte Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank. "Ein signifikantes Anheben der Projektionen würde dem Dollar Aufwind geben, ansonsten dürfte der Greenback nur moderat von der Zinsentscheidung profitieren." An den Märkten werde derzeit erwartet, dass das Fed die Zinsen bis auf 4,5 Prozent anhebe. Aktuell liegt der US-Leitzins in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent.

FRANKFURT (awp international)