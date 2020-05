Darum gibt der Euro zum US-Dollar etwas nach - Seitwärts zum Franken

Der Euro ist am Donnerstag zum US-Dollar leicht gesunken.

Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0808 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs zur Wochenmitte noch über 1,0850 Dollar gestanden hatte.

Zum Franken bleibt der Euro weiterhin auf dem jüngsten Niveau von knapp über 1,05 Franken stecken. Aktuell geht er zu 1,0516 Franken um. Der US-Dollar zeigt sich dagegen erstarkt und hat die Marke von 0,97 Franken zurückerobert. Zuletzt war ein Dollar zu 0,9729 Franken zu haben.

Anzeige



» Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Auch zu anderen Währungen neigt die US-Währung am Morgen zu Stärke. Am Markt treibt die Sorge vor wieder steigenden Infektionszahlen in der Corona-Krise die Anleger zuletzt wieder etwas stärker in als sicher empfundene Anlagen. Davon profitiert der US-Dollar, während der Euro im Gegenzug unter Druck gerät.

Zu den grösseren Verlieren am Devisenmarkt zählt am Morgen der australische Dollar. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist die Zahl der Beschäftigten in Australien im April so stark wie noch nie gefallen. Im weiteren Handelsverlauf könnten auch Daten zur Preisentwicklung in Deutschland für Impulse am Devisenmarkt sorgen.

/jkr/ssc/fba/hr

FRANKFURT (awp international)