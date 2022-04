Darum gibt der Euro zum Dollar nach - zum Franken höher

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1049 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag.

Zum Franken notiert der Euro derweil mit 1,0235 Franken etwas höher als am Freitagabend mi 1,0217. Derweil geht der Dollar eine Spur höher zu 0,9262 Franken um.

Der Fortgang des Ukraine-Kriegs steht an den Finanzmärkten weiterhin im Mittelpunkt. Daneben blicken Analysten und Anleger zu Wochenbeginn auf neue Zahlen vom deutschen Aussenhandel. Zudem steht mit dem Sentix-Konjunkturindikator einer der ersten wirtschaftlichen Frühindikatoren für April an. In den USA werden Auftragszahlen aus der Industrie erwartet.

FRANKFURT (awp international)