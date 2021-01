Darum gibt der Euro zum Dollar nach - Stabil zum Franken

Der Euro ist am Donnerstag zum Dollar weiter gesunken.

Im Vergleich zu den Verlusten vom Vortag hielt sich das Minus am Morgen aber in engen Grenzen. Die Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt bei 1,2095 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 Dollar gestanden hatte.

Zum Franken zeigt sich der Euro nach der tendenziellen leichten Schwäche der letzten Tage kaum verändert. Mit Kursen um 1,0754 Franken bewegt er sich auf dem Niveau von Mittwochabend. Der US-Dollar kostet aktuell 0,8892 Franken, nachdem er am Vorabend kurzzeitig wieder über der 0,89er Marke notiert hatte.

Der Euro setzt damit die starken Kursverluste zur Wochenmitte zunächst nicht fort. Am Mittwoch hatten unter anderem Aussagen von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot belastet. Der Gouverneur der Notenbank der Niederlande hatte in einem Interview deutlich gemacht, dass die EZB über Instrumente verfüge, die man falls notwendig gegen einen zu starken Kursanstieg des Euro einsetzen könnte. In den vergangenen Monaten hatte eine Dollar-Schwäche mehrfach für Auftrieb beim Euro gesorgt.

Der US-Dollar erfreut sich unterdessen wieder einer etwas stärkeren Nachfrage. Marktbeobachter verweisen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil kräftigen Verlusten an den asiatischen Börsen. Vor diesem Hintergrund ist die Weltreservewährung Dollar bei Anlegern stärker gefragt.

