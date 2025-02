Darum gibt der Euro zu Franken und Dollar leicht nach

Im Handel wurde auf die stagnierende Stimmung der Unternehmen in der Eurozone verwiesen, wobei vor allem Daten aus Frankreich unerwartet schwach ausgefallen sind. Am Nachmittag stehen nun noch die Einkaufsmanagerindizes aus den USA an.

Der Euro wird gegen Mittag bei 0,9412 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen. Zum US-Dollar hat die Gemeinschaftswährung Euro ebenfalls leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0470 nach 1,0491 am frühen Morgen gehandelt.

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil kaum von der Stelle. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8990.

Im Fokus auch der Devisenmärkte steht aber die Politik, wobei vor allem das Zerwürfnis der USA mit der Ukraine und Europa beobachtet wird. Mit Spannung warten die Märkte aber auch auf die Bundestagswahl in Deutschland vom Wochenende - je nach Ausgang könne die grösste Volkswirtschaft Europas ihr aktuelles Image als "kranker Mann Europas" vielleicht abschütteln, gab sich ein Beobachter optimistisch.

Zürich (awp)