Darum gibt der Euro seine Kursgewinne zum Dollar und Franken ab - Entspannung bei den Rohstoffwährungen

Nach den starken Kursgewinnen vom Vortag hat der Euro am Dienstag wieder nachgegeben.

Händler sprachen nach den jüngsten Verwerfungen von einer gewissen Entspannung an den Finanzmärkten. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde am Vormittag mit 1,1363 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch deutlich über 1,14 Dollar notiert.

Auch zum Franken verliert der Euro an Wert und kostet aktuell 1,0582 nach 1,0622 Franken am Morgen. Der Dollar zeigt sich bei einem Kurs von 0,9328 wieder etwas schwächer, nachdem er sich zunächst auf 0,9351 Franken etwas erholt hatte.

Die generelle Krisenstimmung an den Finanzmärkten hatte dem Schweizer Franken zu Wochenbeginn einen starken Aufwärtsschub verliehen. Als gesichert kann auch angenommen werden, dass die Schweizerische Nationalbank in den letzten Tagen am Devisenmarkt interveniert hat. Nach Ansicht der Credit Suisse dürfte die SNB zunächst weiterhin mit Marktinterventionen den Anstieg des Franken bekämpfen.

Nach den heftigen Kursturbulenzen und der Flucht in die Sicherheit setzte am Dienstag eine Gegenbewegung ein. Die Kursgewinne an den asiatischen Börsen trugen zur Entspannung bei. Als sicher geltende Währungen wurde weniger gefragt. So geriet neben dem Euro auch der Schweizer Franken und der japanische Yen unter Druck. Rohstoffwährungen legten zu. Sie hatten am Montag noch wegen des Ölpreiseinbruchs deutlich verloren. Besonders deutlich stieg der russische Rubel. Er war am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 gefallen. Aber auch der kanadische Dollar und die norwegische Krone legten zu.

Aus Sicht von Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, können derzeit vor allem Regierungen der vom Coronavirus beeinträchtigten Wirtschaft zur Hilfe kommen. Der Werkzeugkasten der Notenbanken biete mit Zinssenkungen und weiteren Wertpapierkäufen nur bedingt adäquate Mittel an, schrieb Gitzel in einer Einschätzung. Um die Liquidität von kleineren und mittleren Unternehmen zu sichern könne der Staat seine Förderbanken anweisen, Sonderkreditprogramme aufzulegen. Daneben seien auch Steuererleichterungen und Sonderabschreibungsmöglichkeiten weitere Instrumente.

