Darum gewinnt der US-Dollar gegenüber Franken und Euro

So notiert der "Greenback" am Nachmittag bei 0,7979 Franken nach 0,7973 Franken am Mittag und 0,7970 Franken am Morgen. Auch zum Euro steht er etwas höher: Das Euro-Dollar -Paar notiert derzeit bei 1,1669 Dollar nach 1,1677 Dollar am Mittag und 1,1679 Dollar am Morgen. Das Euro/Franken -Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9311 auf der Stelle.

Am Donnerstagnachmittag kamen aus den USA noch Daten zur Handelsbilanz. Das chronisch hohe Defizit sank im Oktober überraschend deutlich. Wegen des Shutdowns wurden die Daten mit einer Verzögerung veröffentlicht. Die erratische Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr generell zu deutlichen Schwankungen im US-Handel geführt.

Der Devisenhandel zeigte sich am Donnerstag insgesamt ruhig. Laut Marktbeobachtern liegt der Fokus bereits auf den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die wichtige Signale für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern könnten.

awp-robot/ls

Zürich (awp)