Darum gewinnt der Euro zum Dollar an Wert hinzu - Schweizer Franken wenig bewegt

Zuletzt kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1042 Dollar.

Zum Franken steht der Euro am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags bei 0,9430 Franken und damit weiterhin in etwa auf einem ähnlichen Niveau wie am Nachmittag sowie am späten Freitagabend. Der Dollar notiert bei 0,8540 Franken und damit etwas tiefer als vor dem Feiertagswochenende.

An einigen Börsen in Asien und in ganz Europa wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. Das Volumen am Devisenmarkt dürfte vor diesem Hintergrund eher schwach ausfallen, weswegen die Aussagekraft von Kursbewegungen beschränkt ist.

Die veröffentlichten Daten zum US-Immobilienmarkt zeigten zwar einen weiteren Preisanstieg. Die Erwartungen von Experten wurden allerdings teilweise nicht erfüllt.

Feiertagsbedingt legte die EZB keine Referenzkurse für einen Euro fest. Aus demselben Grund fand in London kein Gold-Handel statt.

