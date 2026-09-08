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Nahost & Co. im Blick 08.09.2026 11:47:00

Darum gewinnt der Dollar zu Euro und Franken an Terrain

Darum gewinnt der Dollar zu Euro und Franken an Terrain

Der US-Dollar hat am Dienstag gegenüber dem Franken und dem Euro an Terrain gewonnen.

Marktteilnehmer verweisen dabei unter anderem auf die steigenden Ölpreise, die der US-Währung Unterstützung verleihen. Im weiteren Wochenverlauf rückt der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in den Fokus.

Zum Franken steigt der Dollar bis gegen Mittag auf 0,8117 von 0,8094 Franken am frühen Morgen. Auch der Euro gibt zum Dollar leicht nach und wird zu 1,1612 nach 1,1624 Dollar gehandelt. Das Währungspaar EUR/CHF wird mit 0,9425 Franken nach 0,9408 am Morgen gehandelt.

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Der Datenkalender hält am Dienstag keine grösseren marktbewegenden Impulse mehr bereit. Entsprechend richtet sich der Blick zunehmend auf die EZB-Sitzung vom Donnerstag. Laut den Experten der LBBW gehen die Märkte inzwischen nahezu einhellig von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. Damit dürfte weniger der Zinsschritt selbst als vielmehr die Kommunikation zum weiteren geldpolitischen Kurs für Bewegung sorgen.

awp-robot/an/rw

Zürich (awp)

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