Darum gerät der Euro deutlich unter Druck

Der Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank Fed ("Beige Book") liess die Gemeinschaftswährung hingegen kalt. Zuletzt wurden für den Euro im New Yorker Handel 1,0653 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs noch auf 1,0712 (Dienstag: 1,0713) Dollar festgesetzt.

Auch gegenüber dem Franken ist der Euro deutlich unter Druck gekommen. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde zuletzt bei 1,0254 gehandelt, nach 1,0282 am frühen Abend bzw. 1,0312 um die Mittagszeit. Das USD/CHF-Paar blieb derweil einigermassen stabil mit zuletzt 0,9627.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Dem Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zufolge verbesserte sich die Stimmung in der US-Industrie im Mai überraschend. Volkswirte hatten hingegen mit einer Stimmungseintrübung gerechnet. "Die US-Konjunktur bleibt damit auf Expansionskurs, auch wenn Belastungsfaktoren wie hohe Preise und Lieferengpässe präsent bleiben", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Probleme bremsten die Industrie offenbar nicht aus.

Bereits am Dienstag hatte der Euro unter einer breiten Stärke des Dollar gelitten. Die Erwartung rasch steigender US-Leitzinsen dürfte Umlauf zufolge durch diese Daten gestützt werden.

Derweil heisst es im "Beige Book", dass sich das Wirtschaftswachstum in den USA zuletzt abgeschwächt habe. In allen zwölf Distrikten der Fed sei die Wirtschaftsleistung aber weiter gewachsen. Im weiteren Wochenverlauf stehen noch Daten zum US-Arbeitsmarkt an, die für mehr Klarheit bezüglich der weiteren Entwicklung der weltgrössten Volkswirtschaft sorgen könnten.

/gl/he

NEW YORK (awp international)