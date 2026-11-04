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04.11.2026 21:41:00
Darum gerät der Dollar unter Druck - auch zum Franken
Während die internationalen Aktienmärkte mit Euphorie auf den Ausgang der US-Zwischenwahlen und den grossen Sieg der Demokraten reagierten, hielten sich die Bewegungen an den Devisenmärkten in Grenzen.
Das EUR/USD-Paar notierte am späten Mittwochabend bei 1,1223 nach 1,1230 am Morgen, zwischendurch ging es immerhin hoch bis 1,1276. USD/CHF kostete zuletzt 0,8172 nach 0,8170 am Morgen. Entsprechend hielten sich auch die Bewegungen zwischen Euro und Franken in engen Grenzen. Am Abend wurde für EUR/CHF 0,9172 bezahlt, am frühen Morgen waren es 0,9176 gewesen.
Da die Wahrscheinlichkeit eines Erdrutschsiegs der Demokraten im Vorfeld des Wahltags angestiegen seien, hätten die Märkte dieses Ergebnis zunehmend eingepreist, hiess es im Handel. Der Sieg an sich sei daher nicht als grosse Überraschung angesehen worden. Überraschender sei zwar das Ausmass des Sieges gewesen, auch wenn es die politischen Aussichten nicht wesentlich verändere.
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Entsprechend dürften bald schon wieder die Zentralbanken eine grössere Rolle spielen. Die nächste Fed-Sitzung findet allerdings erst am 9. Dezember statt. Die Terminmärkte preisen dann mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 80 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein. Die SNB wird am Tag darauf ihren nächsten Zinsentscheid bekannt geben. Hier wird aktuell keine eher Änderung der aktuellen Leitzinsen erwartet.
Zürich (awp)
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