Darum erholt sich der Euro weiter leicht zu Dollar und Franken

Das EUR/USD -Paar stieg dabei etwas deutlicher über die Marke von 1,08.

Nach dem Erholungsversuch des Euro bereits am Vortag ist die Gemeinschaftswährung am Freitag zum Dollar weiter etwas angestiegen auf zuletzt 1,0835 US-Dollar (Morgen 1,0825). Am Mittwochabend war das Währungspaar mit 1,0761 noch auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen. Vor allem die gestiegenen Erwartungen bezüglich Zinssenkungen an die EZB hatten ihn verschärft unter Druck gesetzt.

Zum Franken hat sich der Euro von den jüngsten Tiefstständen ebenfalls etwas erholt. Zuletzt kostete das EUR/CHF-Paar 0,9379 nach 0,9366 am frühen Morgen. Mitte der Woche waren hier im Tief noch 0,9332 bezahlt worden. Das USD/CHF-Paar notierte derweil zuletzt bei 0,8656 nach 0,8651 am Morgen.

awp-robot/uh/cf

Zürich (awp)