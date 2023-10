Darum bleibt der Euro zum Dollar auf Erholungskurs - zum Franken kaum verändert

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung Euro im New Yorker Handel 1,0546 US-Dollar. Damit baute sie ihre Vortagsgewinne etwas aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0526 (Mittwoch: 1,0497) Dollar festgesetzt, sodass der Dollar 0,9500 (0,9526) Euro gekostet hatte.

Zum Schweizer Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung Euro am Abend dagegen kaum verändert mit 0,9630 Franken. Der US-Dollar gibt dagegen auch zum Franken etwas nach und notiert mit 0,9129 Fr. rund einen halben Rappen tiefer als noch am Vorabend.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Die am Donnerstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten hatten den Markt kaum bewegt. In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas weniger als erwartet gestiegen. Die Hilfsanträge bewegen sich damit weiter auf niedrigem Niveau. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt schürt Inflationsgefahren. Am Freitag wird der monatliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.

Konjunkturdaten aus der Eurozone deuten auf eine weiter schwächelnde Wirtschaft hin. So waren in Deutschland die Exporte im August stärker als erwartet gefallen. In Frankreich und Spanien sank die Industrieproduktion im August.

/jsl/la/he/ajx/he

NEW YORK (awp international)