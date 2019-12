Darum bleibt der Euro weiter unter 1,11 US-Dollar und unter 1,09 Franken

Der Euro hat sich am Montag so gut wie nicht von der Stelle bewegt.

Am Mittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1078 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Nennenswerte Kursausschläge sind zwischen Euro und Dollar nicht festzustellen.

Das trifft auch auf den Euro zum Franken zu. Mit 1,0868 Franken kostet der Euro nur etwas weniger als noch am frühen Morgen. Der US-Dollar präsentiert sich im Mittagshandel bei Kursen um 0,9812 Franken ebenfalls auf dem Niveau vom Morgen.

Händler sprechen von einem insgesamt ruhigen vorweihnachtlichen Devisenhandel. Entscheidende Konjunkturdaten wurden in Europa nicht veröffentlicht. Auch die sonstige Nachrichtenlage ist ruhig.

Am Nachmittag werden in den USA einige Zahlen veröffentlicht. Grössere Beachtung dürften Daten zu den Unternehmensinvestitionen finden. Ansonsten sieht es nach einem anhaltend ruhigen Handel aus, zumal sich viele Marktteilnehmer bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben. Die geringere Aktivität kann jedoch zu Kursschwankungen führen, weil einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen.

