Darum bleibt der Dollar zu Franken und Euro weiter unter Druck

Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen weiter unter Druck - sowohl zum Franken als auch zum Euro. Währenddessen tritt das Euro/Franken -Paar bei Kursen von 0,9171 mehr oder weniger auf der Stelle.

Der US-Dollar fiel in der Nacht auf 0,8141 Franken. Der Euro hat bis am frühen Morgen ebenfalls merklich angezogen und kostet aktuell 1,1264 US-Dollar. Am Vorabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1223 Dollar gehandelt. Laut der Helaba konnte sich der Euro damit über der 21-Tagelinie festsetzen und nun sei aus technischer Sicht Raum bis 1,1320 vorhanden.

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Inflation und Notenbanken im Fokus

Abseits des Erdrutschsiegs der Demokraten sorgte am Vortag die hohe Inflation in der Eurozone für Gesprächsstoff. Die Daten "schreien" laut Commerzbank nahezu nach einer weiteren Zinserhöhung durch die EZB. Am Mittag dürfte aber zunächst die Bank of England als eine der letzten grossen Notenbanken ihren Leitzins erhöhen. Am morgigen Freitag rückt dann der US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus.

Zürich (awp)