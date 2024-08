Darum bewegt sich der Franken zu Euro und Dollar kaum

Die Marktteilnehmer halten sich vor der am Nachmittag erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Notenbanker-Treffen in Jackson Hole zurück.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9480 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle und wird am Vormittag um die Marke von 0,8519 gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und kostet aktuell 1,1125 Dollar.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Generell wird der Euro durch Spekulationen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed angetrieben.

Anleger erhoffen sich von der Rede des Fed-Chefs ab 16.00 Uhr Hinweise, ob und wie deutlich das Fed den Leitzins im September senken wird und ob mit weiteren Zinsschritten im Jahresverlauf zu rechnen ist.

Nach den Äusserungen im Protokoll zur letzten Fed-Sitzung dürften Marktteilnehmer allerdings den Blick aber auch schon auf die Veröffentlichung des nächsten Arbeitsmarktberichts am 6. September richten, heisst es weiter. Für den Fall einer schwachen Zahl müsste die Fed als Risikomanager dann auch eine Zinssenkung in Höhe von 0,5 Prozentpunkten in Erwägung ziehen.

Überraschend positive Konjunkturdaten aus Frankreich, wo sich die Stimmung in den Unternehmen des Landes im August etwas stärker aufgehellt hat als erwartet, konnten den Kursen kaum Impulse verleihen.

Zürich (awp)