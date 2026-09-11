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11.09.2026 07:42:36
Darum bewegt sich der Franken nur seitwärts zum Euro und Dollar
Am Devisenmarkt entwickeln sich die Kurse am Freitag vor den anstehenden US-Inflationsdaten seitwärts.
Das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9440 mehr oder weniger auf der Stelle. In der Nacht blieb auch das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8130. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1611 zeigt.
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Am Nachmittag markieren die US-Preisdaten für August den Höhepunkt der Marktwoche. Sie sind der letzte Hinweis für die Zinsentscheidung des Fed am kommenden Mittwochabend. Derzeit gehen laut CME Fed Watch Tool über 70 Prozent der Marktteilnehmer von einer Erhöhung um 25 Basispunkte aus. Ein Teil der Marktteilnehmer könnte sich aber noch in die eine oder andere Richtung anpassen, schreibt die Helaba in einem Morgenkommentar. Die Experten erinnern auch an den enorm hohen politischen Druck auf die US-Notenbank und die bislang fehlende klare Positionierung von Fed-Chef Kevin Warsh.
awp-robot/dm/to
Zürich (awp)
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