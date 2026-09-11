Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’601 1.0%  DAX 25’557 0.8%  Euro 0.9467 0.3%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’370 1.2%  Bitcoin 63’404 1.6%  Dollar 0.8159 0.3%  Öl 105.0 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
SpaceX-Aktie zündet? Starship-Test 14 steht bevor
Zurich-Aktie im Plus: Zurich und Allianz anscheinend mit Risiko bei Eisenerzhändler Radiant World
Stadler Rail-Aktie gesucht: Langfristigen Servicevertrag mit CapMetro in Austin abgeschlossen
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

US-Inflation im Blick 11.09.2026 11:46:06

Darum bewegt sich der Franken abwärts zum Euro und Dollar

Darum bewegt sich der Franken abwärts zum Euro und Dollar

Der Franken steht am Freitag unter Druck.

Nach der Leitzinserhöhung durch die EZB und vor den für das Fed wichtigen US-Inflationszahlen gibt der Franken sowohl zum Dollar als auch zum Euro nach.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostet gegen Mittag 0,9451 Franken und steigt damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9440 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8147 etwas tiefer als am frühen Morgen (0,8130).

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Der Euro hat zum US-Dollar am Vormittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1600 nach 1,1611 am frühen Morgen gehandelt. Nach der erwarteten EZB-Zinserhöhung am Vortag hatte der Euro bereits etwas nachgegeben und war zeitweise bis an die Marke von 1,16 US-Dollar gefallen.

US-Inflation im Blick

Auch in den USA stiegen die Preise an den Tankstellen zuletzt wieder kräftig, und daher würden die anstehenden US-Konsumentenpreise mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt, schreiben die Experten der Helaba in einem Kommentar. Insbesondere gelte dies, weil die Markterwartungen bezüglich der Zinsentscheidung der US-Notenbank in der nächsten Woche noch uneinheitlich sind.

Die Fed-Sitzung in der nächsten Woche verspreche einige Spannung, schreibt die Commerzbank. Sollten die anstehenden Konsumentenpreisdaten schlecht ausfallen, würde das Fed die Zinsen wohl erhöhen müssen, um ihre Glaubwürdigkeit zu sichern, hiess es. Die Experten rechnen allerdings damit, dass die Daten ein Stillhalten ermöglichen, wobei wieder einige Gegenstimmen zu erwarten seien.

Bei der SNB erwarten die Marktteilnehmer derweil weiterhin keine Leitzinsanpassungen, weshalb der Franken aufgrund der Zinsunterschiede zuletzt unter Druck stand.

awp-robot/ls/to

Zürich (awp)

Weitere Links:

Berner Ex-Regierungsrat Ammann wird neuer SNB-Bankratspräsident

Bildquelle: autsawin uttisin / Shutterstock.com
Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 37/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer in KW 37/26
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 153.7280 -0.6970
-0.45

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein