Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar stabil - zum Franken ebenfalls kaum verändert

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,0782 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 0,9447 stabil seit dem Vorabend. Und der US-Dollar hat sich zum Franken ebenfalls kaum von der Stelle bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0,8762 zeigt.

Zur Wochenmitte steht an den Finanzmärkten die US-Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend gibt die Zentralbank Federal Reserve neue Entscheidungen bekannt. Fachleute rechnen überwiegend mit stabilen Leitzinsen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die Währungshüter ihren Kurs nicht ändern.

Seit Frühjahr 2022 sind die Zinsen in den USA wegen der hohen Inflation kräftig gestiegen. Da die Teuerung zuletzt aber spürbar gesunken ist und eine schwächere Konjunktur erwartet wird, gehen Analysten für 2024 von Zinssenkungen aus. Erste Signale hierfür könnte am Abend Notenbankchef Jerome Powell liefern. Neue Zinsprognosen der Fed stehen ebenfalls an.

FRANKFURT (awp international)