Darum bewegt sich der Euro zum Dollar und Franken kaum

Der Euro hat sich am Mittwoch vor geldpolitischen Entscheidungen in den USA nur wenig verändert.

Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2163 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Auch zum Schweizer Franken bewegt sich der Euro nur wenig und kostet aktuell 1,0780 nach 1,0785 Franken am Vorabend. Der Dollar ist mit 0,8864 Franken ebenfalls kaum verändert.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Beschlüsse der US-Notenbank Fed, deren Veröffentlichung am Abend auf dem Programm steht. Es wird erwartet, dass die amerikanische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik vor dem Hintergrund der Corona-Krise bestätigt. Auf der ersten Sitzung seit dem Antritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden kann die Fed nach Einschätzung von Experten abwarten, da die Regierung in Washington mit einem billionenschweren Konjunkturprogramm auf die Krise reagieren will.

Bis zu den Beschlüssen der Fed wird am Devisenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten Daten zum Auftragseingang in den USA für Kursbewegung sorgen.

