Darum bewegt sich der Euro kaum zum US-Dollar - EUR/CHF pendelt um Parität

Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0451 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen.

Das Euro/Franken-Paar bewegt sich auch zum Wochenschluss weiter in einer engen Spanne um die Parität. Aktuell notiert es bei 1,0031 wieder darüber. Am Vortag hatte das Paar bei 0,9943 ein neues Jahrestief markiert. Der US-Dollar nähert sich bei einem Stand von 0,9596 Franken wieder der 0,96er Marke an.

Der Devisenhandel verlaufe in ruhigen Bahnen. Die Stimmung an den Finanzmärkten bessere sich etwas. Seit einigen Tagen herrschen an den Märkten Rezessionsängste vor. Befürchtet wird, dass die Notenbanken mit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation die Konjunktur zu stark belasten und eine wirtschaftliche Talfahrt auslösen.

Inflationsdaten aus dem Euroraum belegten den anhaltenden Inflationsdruck. Im Juni stieg die Teuerungsrate mit 8,6 Prozent abermals auf ein Rekordhoch. Allerdings ging zugleich die weniger schwankende Kerninflation zurück. An den Plänen der EZB, die Leitzinsen im Juli und September erstmals seit elf Jahren anzuheben, dürften die Daten nichts ändern. Verglichen mit anderen Notenbanken hinkt die EZB im Inflationskampf aber klar hinterher.

FRANKFURT (awp international)