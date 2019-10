Darum bewegt sich der Euro kaum - Zum Franken leicht im Plus

Der Euro hat sich am Dienstag wenig verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0975 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am frühen Dienstag etwas zu. Die Gemeinschaftswährung geht am Morgen bei 1,0924 Franken um. Der US-Dollar erzielte zum Franken ebenfalls leichte Gewinne. Er kostet am frühen Dienstag 0,9954 Franken.

Seit Ende der vergangenen Woche hat sich der Euro damit knapp unterhalb der Marke von 1,10 Dollar stabilisiert. Zuvor hatte eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung belastet und sie war zeitweise auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Im weiteren Handelsverlauf dürften die anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China stärker in den Fokus der Anleger rücken und für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Kurz vor dem Ende der Woche geplanten Auftakt der Gespräche hat die US-Regierung allerdings neue Massnahmen gegen zahlreiche chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen verkündet. Mit dem Vorwurf der Unterdrückung wurden diese auf eine schwarze Liste von Organisationen gesetzt, von denen nach Einschätzung der amerikanischen Regierung eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und der aussenpolitischen Interessen der USA ausgehe.

