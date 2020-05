Darum bewegt sich der Euro kaum zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Donnerstagvormittag so gut wie nicht von der Stelle bewegt.

Aktuell wird die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,0817 US-Dollar gehandelt. Sie kostete damit in etwa so viel wie am Morgen.

Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0519 nahezu unverändert seit dem Morgen. Der US-Dollar behauptet sich bei Kursen von zuletzt 0,9723 Franken.

Am Markt ist die Rede von fehlenden Impulsen und einem ruhigen Handel. Im Tagesverlauf dürfte sich die Aufmerksamkeit vor allem auf neue Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt richten. Es wird mit erneut hohen wöchentlichen Arbeitslosenmeldungen gerechnet, die allerdings im Trend weiter fallen dürften.

Zu den Verlieren am Devisenmarkt zählt der australische Dollar. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist die Zahl der Beschäftigten in Australien im April so stark gefallen wie noch nie. Der australische Dollar hat in den vergangenen Wochen besonders stark geschwankt, weil Australiens Wirtschaft nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern auch durch den wieder aufkommenden Disput zwischen den USA und China stark betroffen ist. Das Land ist ein grosser Rohstofflieferant Chinas.

/bgf/jkr/zb/hr

FRANKFURT (awp international)