Darum bewegen sich Franken, Euro und Dollar kaum

Der Franken hat im Vorfeld der US-Inflationszahlen etwas an Wert gewonnen. Auf einer 24-Stundenbasis notiert der Dollar aber sowohl zum Franken wie auch zum Euro klar fester.

Das USD/CHF-Paar notiert um die Mittagszeit bei 0,8598 nach 0,8604 am frühen Morgen. Am Vortag zur gleichen Tag wurde das Paar mit 0,8573 allerdings noch klar tiefer gehandelt. Zum Euro hat der Dollar am Morgen weiter zugelegt, das EUR/USD-Paar wurde zu 1,0932 gehandelt nach 1,0940 am Morgen bzw. 1,0962 am Vortag. Der Dollar bewegt sich damit im Vergleich zur Gemeinschaftswährung Euro weiterhin auf einem Zweimonats-Hoch. Das EUR/CHF-Paar hat sich per Saldo derweil kaum verändert und ging zuletzt bei 0,9401 um.

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

"Bis zur Veröffentlichung der US-Inflationszahlen um 14.30 Uhr sollte sich die Marktaktivität in engen Grenzen halten", kommentierten Analysten das Handelsgeschehen. Am Markt wird erwartet, dass sich die Inflation in der grössten Volkswirtschaft der Welt im September abgeschwächt hat und sich weiter dem von der Notenbank Fed angestrebten Ziel von zwei Prozent annähert.

Entsprechend gehen Ökonomen davon aus, dass das Fed die Zinswende bei der nächsten Sitzung Anfang November nur noch mit einem kleinen Zinsschritt fortsetzen wird. Eine Zinssenkung um deutliche 0,50 Prozentpunkte wie beim letzten Mal gesehen dürfte sich demnach nicht wiederholen. Auch das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der vergangenen Zinssitzung der Notenbank stützt nach Einschätzung der Experten der Dekabank die Erwartung, "dass die Fed die Zinsen im November und Dezember um jeweils 0,25 Prozentpunkte senken wird".

Zuletzt hatte die Erwartung, dass die Zinsen in den USA weniger stark sinken dürften, den Dollar tendenziell gestützt. Der Euro war im Gegenzug unter Druck geraten. Allein seit Beginn des Monats haben Euro und Franken gegen zwei Prozent gegenüber dem Greenback verloren.

awp-robot/uh/hr

Zürich (awp)