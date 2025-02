Darum bewegen sich Euro und Franken kaum

In den USA bleiben die Märkte wegen eines Feiertages geschlossen, daher fehlten kursbewegende Impulse, heisst es von Händlern.

Das Währungspaar Euro/Dollar kostet am späten Nachmittag 1,0479 und damit fast gleich viel wie am Mittag. Das ist etwas weniger als am Freitagabend (1,0498). Ein Euro wird aktuell zu 0,9440 Franken bewertet, praktisch gleich viel wie im frühen Handel (0,9442). Der US-Dollar zeigt sich bei 0,9007 Franken zum frühen Geschäft ebenfalls kaum verändert. Am Freitagabend wurde der Greenback noch unter 90 Rappen gehandelt.

Während hierzulande die Wirtschaft (gemessen am BIP) im vierten Quartal 2024 etwas besser als erwartet abgeschnitten hat, wurden aus der Eurozone keine wichtigen Daten veröffentlicht. In der vergangenen Woche hatten noch Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs und eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten dem Euro deutlichen Auftrieb verliehen.

Etwas stärkerer Yen

Im Blick stand der japanische Yen. Japans Währung profitierte von unerwartet starken Konjunkturdaten. Ende des vergangenen Jahres war die Wirtschaft des Landes deutlich stärker gewachsen als erwartet. Generell dürfte die robuste Konjunktur der japanischen Notenbank Spielraum geben, die geldpolitischen Zügel weiter etwas anzuziehen, was den Kurs des Yen stützt.

