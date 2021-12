Darum bewegen sich Euro und Franken kaum

Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1329 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

Zum Schweizer Franken notiert der Euro nach wie vor unterhalb der Marke von 1,04 Franken. Derzeit wird er nahezu unverändert zu 1,0392 Franken gehandelt. Auch der Dollar veränderte sich gegenüber dem Franken kaum - er notiert aktuell bei 0,9175 Franken und damit in etwa auf dem Stand vom Montagabend.

Der Euro behauptet sich zum Dollar bereits seit Mitte letzter Woche recht deutlich über 1,13. Marktbeobachter begründeten dies mit der guten Grundstimmung an den europäischen Finanzmärkten zum Jahresende hin, die auch der Gemeinschaftswährung zugutekomme. Allerdings dürften die Handelsvolumina weiter niedrig bleiben, zudem herrscht immer noch Unsicherheit wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus.

