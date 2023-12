Darum behauptet sich der Euro über 1,10 US-Dollar - zum Franken wenig verändert

Die Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1046 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend (1,1042).

Auch der Franken hat sich im Vergleich zum zweiten Weihnachtsabend wenig verändert. Der Euro kostet derzeit 0,9425, am Vorabend waren es 0,9430 Fr. Der US-Dollar ist auf 0,8533 von 0,8540 ebenfalls minim billiger geworden.

An den Börsen in Europa wird nach den Weihnachtsfeiertagen wieder gehandelt. Gleichwohl wird dort und auch am Devisenmarkt mit einem ruhigen Handel gerechnet, denn die meisten grossen Investoren haben mit dem nahenden Jahresausklang die Bücher bereits geschlossen. Wichtige Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nicht auf der Agenda.

