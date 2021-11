Daraum fällt der Euro auf ein weiteres Tief seit Mitte 2020 - Kaum Bewegung zum Franken

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro zeitweise 1,1436 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig im Juli 2020.

Gegenüber dem Franken bewegt sich der Euro in engen Spannen und wird aktuell zu 1,0553 Franken gehandelt nach 1,0550 am Vorabend. Das Währungspaar USD/CHF hält sich mit 0,9221 Franken klar über der Schwelle von 0,92, die er am Vortag wieder überwunden hatte.

Der Euro leidet zurzeit unter dem Auseinanderklaffen der Geldpolitik in den USA und der Eurozone. Während die US-Notenbank Fed ihre immensen Wertpapierkäufe zurückführt und die hohe Inflation Erwartungen in Richtung Zinsanhebungen schürt, bleibt die EZB ihrem lockeren Kurs bisher treu. Die weniger grosszügige Geldpolitik des Fed stärkt den Dollar und setzt den Euro unter Druck.

Zum Wochenausklang stehen nur wenige Wirtschaftsdaten mit besonders hoher Bedeutung auf dem Programm. In der Eurozone werden Produktionszahlen aus der Industrie erwartet, in den USA veröffentlicht die Uni Michigan die Resultate ihrer regelmässigen Stimmungsumfrage unter Verbrauchern.

FRANKFURT (awp international)