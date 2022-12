CVJ.CH Adventskalender – Tag 3

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Auch in diesem Jahr möchten wir mit einem Adventskalender unserer Leserschaft die Adventszeit versüssen. In einer etwas anderen Form enthält jedes Türchen eine „Wissensbombe“, die am Weihnachtstag mit einem ausserordentlichen Spezialpreis ergänzt wird.Hinter dem zweiten Türchen verbirgt sich der Begriff Proof-of-Stake (PoS). Um beim Gewinnspiel am 24. teilzunehmen, einfach bei den Umfragen mitmachen und die jeweiligen Twitter Beiträge liken. Proof of StakeProof-of-Stake (kurz PoS) ist neben Proof of Work der zweitbeliebteste Konsensmechanismus. Analog zu seinem historischen Vorgänger verifiziert der Proof-of-Stake-Konsens Transaktionen einer Blockchain. PoS wurde ursprünglich als Alternative zu Proof-of-Work (PoW) erfunden, wobei kein energieintensives Mining mehr benötigt wird. Statt Rechenleistung zu verlangen, können Netzwerkteilnehmer Kryptowährungen hinterlegen (engl. = staken), um Transaktionen zu verifizieren. Blockchain Kompromisse und Vorteile Ethereums Umstellung auf Proof-of-Stake5. Mai 2022 News Ethereums Umstieg auf Proof of Stake (Merge) erfolgreich15. September 2022 Hintergrund Kapitulation der Bitcoin-Miner rückt näher16. November 2022 In diesem Jahr flammte der Proof-of-Stake-Mechanismus hauptsächlich durch den im September durchgeführten Merge auf. Unter dem Begriff versteht man die Umstellung der zweitgrössten Blockchain (Ethereum) von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Im Allgemeinen wird Proof-of-Stake als energieschonende Alternative angesehen, die Kompromisse im Bereich der Dezentralisierung eingeht. Angemessen für eine Smart Contract fähige Blockchain, womöglich eher weniger für „digitales Gold“ / hartes Geld. Adventskalender Tag 3Welchen Vorteil bietet Proof-of-Stake gegenüber Proof-of-Work? Verzehnfachung der Dezentralisierung Verdopplung der Transaktionen pro Sekunde (TPS) Drastische Verringerung des Stromverbrauchs