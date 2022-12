CVJ.CH Adventskalender – Tag 24

Anzeige



Auch in diesem Jahr möchten wir mit einem Adventskalender unserer Leserschaft die Adventszeit versüssen. In einer etwas anderen Form enthält jedes Türchen eine „Wissensbombe“, die am heutigen Weihnachtstag mit einem ausserordentlichen Spezialpreis ergänzt wird. Mit einem hoffentlich gestillten Wissensdurst wird es Zeit für den finalen Tag des diesjährigen CVJ.CH Adventskalenders. Hinter dem 24. Türchen verbergen sich mehrere Preise, an denen sich ein glücklicher Gewinner erfreuen darf. Gewinnen Sie die Preise, indem Sie den entsprechenden Twitter-Post liken und retweeten – wobei das Interagieren mit den vorangegangenen Adventskalender-Tweets als Bonus gilt. Das vergangene Jahr hat die Fragilität zentralisierter Krypto-Dienstleister einmal mehr illustriert und die Wichtigkeit der Selektion seriöser Anbieter verdeutlicht. Grundsätzlich gilt der Leitspruch „not your keys not your coins“ – Selbstverwahrung ist generell zu empfehlen. Wer dennoch nicht auf die Vorteile zentralisierter Plattformen (Komfort, Liquidität, Geschwindigkeit, etc.) verzichten möchte, greift idealerweise auf etablierte und reputable Schweizer Anbieter zurück. Starten oder setzen Sie ihre Kryptoreise mit dem Komfort seriöser Anbieter fort und gewinnen Sie folgende Preise: 200 CHF Trading Credit bei Swissquote Swissquote, der Schweizer Leader in Online-Banking nimmt seit Jahren einen wichtigen Platz in der Schweizer Finanzwelt ein. Neben diversen Investitionsmöglichkeiten bietet die Plattform auch den Handel mit und die Verwahrung von Kryptowährungen an. Ein glücklicher CVJ.CH-Leser erhält einen „Trading Credit“ in der Höhe von CHF 200 gültig bis Ende Januar 2023. Ein Trading Credit ist ein Handels- bzw. Courtagenguthaben, welches auf Aufträge über Swissquote eingelöst werden kann. Voraussetzung ist ein Konto bei Swissquote Bank AG. Ledger Nano S+ & Trezor Model One „Not your keys not your coins“: Für wahre Verfechter der Dezentralisierung beinhaltet der Adventspreis zusätzlich die führenden „State of the Art“ Hardware-Wallets beigetragen vom Schweizer Krypto-Hardwarespezialisten bitconsult. Mit dem Ledger Nano S Plus oder einem Trezor Model One verwahren Sie ihre Krypto-Assets selbstbestimmt. Torremilanos 2016 Crianza Und zu guter Letzt erhält der Gewinner eine Flasche Rotwein aus Crianza, Spanien. Ein Weinkenner beschreibt den Tropfen als sehr guten und soliden Tempranillo mit einer schönen dunklen rubinroten Farbe und dunklen Reflexen am Rand. In der Nase sanft und rund mit frischen Aromen von Vanille, Kirsche und Eiche. Am Gaumen schön rund und abgestimmt. Der Schock des FTX-Debakels lässt sich mit ein paar Gläsern Rotwein einfach besser verkraften.