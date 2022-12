CVJ.CH Adventskalender – Tag 23

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Auch in diesem Jahr möchten wir mit einem Adventskalender unserer Leserschaft die Adventszeit versüssen. In einer etwas anderen Form enthält jedes Türchen eine „Wissensbombe“, die am Weihnachtstag mit einem ausserordentlichen Spezialpreis ergänzt wird.Hinter dem dreiundzwanzigsten Türchen verbirgt sich der Begriff „CBDC“. Um beim Gewinnspiel am 24. teilzunehmen, einfach bei den Umfragen mitmachen und die jeweiligen Twitter Beiträge liken. CBDCSeit 2021 erwägen diverse Nationalbanken eine digitale Zentralbankwährung auszugeben. Was zu Beginn als Wholesale, also der digitale Austausch zwischen den Banken, angepriesen wurde, tendierte im Jahr 2022 eher in den Retail-Bereich, welcher den individuellen Zahlungsverkehr der Menschen betrifft. Die Federal Reserve veröffentlichte im Januar 2022 ein Diskussionspapier, in dem die Notenbank ein CBDC als eine „digitale Verbindlichkeit der Federal Reserve“ definierte. Dieser sollte des Weiteren auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Primär wird die Bedrohung durch ausländische CBDCs, wie der in China eingeführte digitale Yuan, als Bedrohung für die Vorherrschaft des Dollars angesehen. Deshalb sei die Erforschung eines CBDCs dringend erforderlich.Diese CBDCs werden weder offen, grenzenlos und neutral, noch zensurresistent oder gar unveränderlich sein. Einmal eingeführt, werden sie den Menschen nicht mehr Freiheit bringen, sondern die letzten 10% des in unseren Volkswirtschaften zirkulierenden Bargelds bekämpfen. Die internationale Initiative wurde schliesslich von der chinesischen Zentralbank angestossen.In dem kürzlich vom Weissen Haus veröffentlichten Rahmenwerk für digitale Vermögenswerte wurde der Federal Reserve in den Berichten einiger Bundesbehörden die Möglichkeit eingeräumt, kontinuierliche Forschung, Erprobung und Bewertung von CBDCs durchzuführen. Dieser laufende Prozess findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem China seine Bemühungen zur Verbesserung der Verbreitung seines e-CNY CBDC verstärkt und in diversen neuen Provinzen Versuche startete. Hintergrund Schweizerische Nationalbank setzt CBDC-Experimente fort20. Januar 2022 News Federal Reserve stösst CBDC-Debatte an21. Januar 2022 News China treibt die Einführung seines CBDCs weiter voran6. April 2022 Adventskalender Tag 23Wofür steht das Akronym CBDC? Canadian Bio Dentist Center Cooking Bagels, Donuts & Curry Central Bank Digital Currency