Crypto News: Was man jetzt über The Sandbox wissen sollte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

The Sandbox ist einer der grössten Metaverse-Coins und konnte seit Anfang des Jahres über 92,55 % ansteigen. Im Jahreshoch lag das Kursplus sogar bei mehr als 146 %, während das tägliche Handelsvolumen von 85 Mio. auf über 1,13 Mrd. US-Dollar angestiegen ist. Was zu dieser starken Rallye geführt hat und in nächster Zukunft noch zu erwarten ist, soll in diesem Beitrag vorgestellt werden.

Aktuell wichtige Nachrichten über The Sandbox

The Sandbox baut ständige neue Partnerschaften auf und hat auch sonst in letzter Zeit einiges zu berichten gehabt. Welches die wichtigsten Nachrichten waren, werden jetzt im Folgenden vorgestellt:

Parisland von Paris Hilton

Paris Hilton hat eine eigene tropische Insel mit einem romantischen Abenteuer in The Sandbox bekommen, welche passend zum Valentinstag am 14. Februar gelauncht wird. Dabei moderiert Miss Hilton eine Dating-Show, in welcher der ideale Partner gefunden werden soll. Spielbar soll es vom 13. Februar bis zum 13. März sein, wobei sich die Nutzer einzigartige Belohnungen verdienen sowie unterschiedliche Abenteuer erleben können.

Partnerschaft mit ZeptoLab

The Sandbox hat wieder eine neue Partnerschaft mit dem Spielentwickler ZeptoLab aufgebaut. Dabei handelt es sich um ein Studio, welches Games wie Cut the Rope, CATS: Crash Arena Turbo Stars, King of Thieves und mehr entwickelt hat. In diesem Zusammenhang soll ein Arcade-Managementspiel geschaffen werden, bei welchem die Nutzer ein Café leiten.

Partnerschaft mit NFT Technologies

Das Technologieunternehmen NFT Technologies Inc. hat eine Partnerschaft zwischen The Sandbox und dem Web3-Studio Run It Wild angekündigt. Dabei will sich das Unternehmen darum bemühen, dass der Eintritt in das Web3 beschleunigt wird.

Partnerschaft mit Saudi Arabi Digital Government Authority

Für die Erforschung des Metaverse und die gegenseitigen Unterstützung wurde eine Partnerschaft zwischen The Sandbox und Saudi Arabia Digital Goverment Authority geschlossen. Dadurch erlebte der Kurs an dem Tag auch einen starken Anstieg.

Token-Unlock-Event am 14. Februar

Der Kurs von The Sandbox machte vermutlich zuletzt einen Rücksetzer, da bald weitere Coins freigegeben werden und somit die Umlaufversorgung steigt. Denn in der Regel handelt es sich dabei um ein bärisches Ereignis, welches häufig zu Abverkäufen führt.

Meilensteine von The Sandbox im Jahr 2022

Im vergangenen Jahr konnte The Sandbox ebenfalls einiges erreichen, welches sich nachhaltig auf den Kurs der Metaverse-Kryptowährung auswirken dürfte. Die Wichtigsten von ihnen finden sich hier:

Viele neue Partnerschaften

Während des letzten Jahres haben sich die Partnerschaften von The Sandbox verdoppelt. In diesem Zusammenhang sind über 700 verschiedene Ökosysteme der Partner entstanden. Dabei haben internationale Marken ihre Community in das Metaversum mitgenommen, Agenturen und Studios Erfahrungen entwickelt sowie Technologieplattformen und EDU-Akteure das Web3 demokratisiert.

Partnerprogramm

Innerhalb des Partnerprogramms hilft The Sandbox zudem mehr als 300 Agenturen und Studios, um ihre eigenen Geschäfte aufzubauen. Die Anzahl hat sich innerhalb des letzten Jahres vervierfacht. Erstellt werden sie von Entwicklern aus mehr als 20 Ländern.

Mehr Marken schliessen sich The Sandbox an

Bereits jetzt kommt das Metaversum schon auf mehr als 400 Marken, für welche die Web3-Kultur relevant ist. Zu ihnen zählen beispielsweise Ubisoft, Atari, Warner Music Group, Snoop Dogg, Adidas und Gucci. Sie nutzen dabei das Metaversum, um somit dramatische Geschichten zu erzählen, welche ein besonders starkes Engagement bei den Nutzern erzielen können. Dabei werden neuartige Ansätze verfolgt wie bei Guccis Nebeneinanderstehen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder bei dem Spiel- und Lernerlebnis von Ledger.

Unterstützung anderer Entwicklerstudios mit Game Maker Fund

Ausserdem engagiert sich The Sandbox auch in der Unterstützung von über 100 Entwicklerstudios, wobei diese insgesamt mehr als 12 Mio. US-Dollar erhalten haben. Somit sollten auf der Plattform künftig noch viele weitere Games entstehen, welche wiederum die Nachfrage abseits spekulativer Hintergründe ankurbeln sollte.

Ausbau der Multilingualität

Ein weiterer Faktor, welcher sich vorteilhaft auf die Verbreitung von The Sandbox auswirken dürfte, ist die Erweiterung der unterstützen Sprachen der Plattform. So sind mittlerweile 10 verschiedene Sprachen verfügbar, zu denen auch Mandarin, Portugiesisch und Koreanisch gehören. Somit können sich noch wesentlich leichter Personen aus anderen Ländern an der Entwicklung des Ökosystems beteiligen. Daher sollte auch das Angebot auf The Sandbox leichter expandieren.

Neue Geschäftsstellen in weiteren Ländern

Zudem hat The Sandbox im vergangenen Jahr auch 5 neue Geschäftsstellen in weiteren Ländern eröffnet. Dies sind Grossbritannien, Kanada, Singapur, Thailand und Uruguay. Somit ist The Sandbox nun in insgesamt 10 verschiedenen Ländern vertreten, um auf diese Weise für eine stärkere lokale Relevanz zu sorgen. Daher könnte künftig eine bessere Resonanz mit den Zielgruppen aus den unterschiedlichen Ländern erreicht werden.

The Sandbox Kursprognose: Was ist 2023 zu erwarten?

Für das aktuelle Jahr 2023 hat sich The Sandbox das Ziel gesetzt, die Partnerschaften mit anderen Agenturen und Entwicklerstudios noch weiter auszubauen. Sie sollen zudem mit allen benötigten Informationen versorgt werden, sodass die Marken besser ihre Ziele mit der Expertise der Agenturen abgleichen können.

Zudem zielt das Team auch auf eine Steigerung des Spasses sowie die Bereitstellung von weiteren sozialen und immersiven Möglichkeiten ab. Möglich werden soll dies durch das Update der kostenlosen Entwicklungssoftware von The Sandbox mit dem Namen Game Maker. Über dies sollen aber auch noch weitere Sprachen hinzukommen, um die Verbreitung noch zusätzlich voranzutreiben.

Zusätzlich baut The Sandbox auch kontinuierlich sein Team weiter aus und sucht international nach neuen Angestellten. Insgesamt stehen laut der Presseveröffentlichung der Plattform über 70 Stellen in 10 verschiedenen Ländern offen.

Ebenso sind weitere LAND-Verkäufe geplant, welche die kulturellen und geografischen Affinitäten stärken sollen. Das Onboarding für Agenturen und Studios soll ebenfalls zusätzlich optimiert werden. Zudem stehen auch weitere Content-Serien an. Durch all diese Entwicklungen dürfte The Sandbox seine Stellung als eine der führenden Metaverse-Kryptowährungen weiter ausbauen.

Sollte die Rallye fortgeführt werden, so befinden sich die nächsten Widerstände bei 0,8092, 0,9452 und bei 0,9847 US-Dollar. Auf der Unterseite liegen die Unterstützungen bei 0,6667, 0,6447 und 0,6255 US-Dollar.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.