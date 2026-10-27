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27.10.2026 04:03:00
Condor führt Eintracht-Design ab 2027 auf Airbus A320 Neo fort
Condor ersetzt ihren Eintracht-Flieger, einen Airbus A320, im Frühjahr 2027 durch eine A320 Neo, wie die Airline mitteilte. Die Lackierung im Design von Eintracht Frankfurt bleibt fast unverändert. Über das neue Kennzeichen stimmen Fans bis zum 29. Oktober auf Instagram ab. Zur Wahl stehen D-AFRA, D-AFFM und D-AEIN.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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