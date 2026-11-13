Chainlink: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

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Chainlink notierte am 12.11.2023 bei 16.00 USD. Bei einer LINK-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.251 Chainlink in seinem Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 12.11.2026 gerechnet (10.12 USD), wäre die Investition nun 63.24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36.76 Prozent verkleinert.

Bei 7.185 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Chainlink am 28.09.2026 bei 15.43 USD.

Redaktion Finanzen.net