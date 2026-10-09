Chainlink: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

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Am 08.10.2021 wurde Chainlink bei 26.40 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in LINK investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 37.88 Chainlink. Die gehaltenen Chainlink wären am 08.10.2026 bei einem LINK-USD-Kurs von 12.76 USD 483.40 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -51.66 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 7.185 USD erreichte LINK am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 19.87 USD und wurde am 13.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net