Chainlink: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Krypto-Invest unter der Lupe 25.09.2026 19:43:08

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Am 24.09.2025 wurde Chainlink bei 21.60 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in LINK investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 463.02 Chainlink. Die gehaltenen Chainlink wären am 24.09.2026 bei einem LINK-USD-Kurs von 13.21 USD 6’115.71 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -38.84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 7.185 USD erreichte LINK am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 23.38 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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