Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

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Chainlink war am 15.10.2025 18.06 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 553.78 LINK. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’893.27 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.10.2026 auf 12.45 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’893.27 USD entspricht einer negativen Performance von 31.07 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 7.185 USD. Am 20.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 18.65 USD.

Redaktion finanzen.net