Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

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Am 03.09.2025 notierte Chainlink bei 23.69 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 422.11 Chainlink. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’996.71 USD, da Chainlink am 03.09.2026 11.84 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50.03 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 7.185 USD. Bei 25.13 USD erreichte die Kryptowährung am 12.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net