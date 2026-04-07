|Entwicklung unter der Lupe
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07.04.2026 19:43:08
Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Bei einem frühen Investition in Cardano hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Cardano 0.5724 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17’469.84 Cardano. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0.2460 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’298.36 USD wert. Damit wäre das Investment um 57.02 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ADA am 02.04.2026 bei 0.2393 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.08.2025 erreicht und liegt bei 0.9627 USD.
Redaktion finanzen.net
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