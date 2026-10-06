|Wertentwicklung im Fokus
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06.10.2026 19:43:08
Cardano: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Vor Jahren Cardano gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Cardano kostete am 05.10.2021 2.234 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in ADA zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 447.66 Cardano. Die Investition hätte nun einen Wert von 121.11 USD, da sich der Wert von Cardano am 05.10.2026 auf 0.2705 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 87.89 Prozent.
Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.8390 USD und wurde am 08.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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