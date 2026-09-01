Cardano: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

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Vor 1 Jahr notierte Cardano bei 0.8111 USD. Bei einer ADA-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12’328.88 Cardano in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’438.83 USD, da sich der Wert von Cardano am 31.08.2026 auf 0.1978 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 75.61 Prozent vermindert.

Am 25.06.2026 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 0.9296 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net