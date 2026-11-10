Cardano: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

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Am 09.11.2023 lag der Kurs von Cardano bei 0.3680 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in ADA investierten, hätten nun 271.73 Cardano im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 48.08 USD, da Cardano am 09.11.2026 0.1769 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51.92 Prozent eingebüsst.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 0.1434 USD. Am 11.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.5567 USD.

Redaktion Finanzen.net