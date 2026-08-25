|Wertzuwachs oder -verlust?
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25.08.2026 19:43:08
Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Cardano eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Cardano wurde gestern vor 5 Jahren bei 2.716 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in ADA investierten, hätten nun 368.24 Cardano im Besitz. Da sich der Wert von Cardano am 24.08.2026 auf 0.2211 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81.42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 91.86 Prozent eingebüsst.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 0.1434 USD. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.9296 USD.
Redaktion finanzen.net
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