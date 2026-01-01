Cardano Kurs fällt weiter: Kann sich ADA 2026 erholen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Cardano (ADA) hat 2025 rund 60 Prozent seines Werts verloren und fällt auf wichtige Unterstützungszonen.

Der Kurs liegt nahe $0.35 und riskiert den langjährigen Platz in den Top-10 der Kryptowährungen.

DeFi-Aktivitäten auf Cardano sind niedrig und institutionelle Aufmerksamkeit bleibt aus.

Cardanos Kursabstieg setzt sich fort und stellt die Position der Kryptowährung im Markt infrage. Wichtige technische Marken und geringe Nachfrage belasten Anlegerstimmung und Rankings.

Cardano zwischen Kursrutsch und Zukunftsfragen

Cardano verliert weiter an Boden und steht vor einem Test seiner längerfristigen Marktstellung. Der Kurs sank von etwa $1.32 Ende 2024 auf rund $0.35, und die Preisaction bewegt sich nahe einer Unterstützung um $0.30. Diese Marke ist wichtig, weil ein Bruch darunter zusätzliche Abwärtsziele eröffnen würde. An der wöchentlichen Charttechnik liegt der Kurs unter dem 50-Wochen-EMA, ein klassisches Zeichen, dass der Abwärtstrend intakt ist.

Die fallende Dynamik hat direkte Auswirkungen auf die Marktkapitalisierung von Cardano. Mit etwa 12 Milliarden USD liegt ADA nahe an Herausforderern wie Bitcoin Cash und Zcash, die im Ranglisten-Wettbewerb aufholen. Eine Verschiebung der Rangliste in den kommenden Wochen wäre für Anleger relevant, weil Top-10-Status oft mit Sichtbarkeit und Kapitalzufluss verbunden ist.

Nachfrageflaute und institutionelle Lücken

Die Aktivitäten im Cardano-DeFi-Ökosystem sind zurückgegangen. Total-Value-Locked-Messwerte zeigen nur etwa 250 Millionen USD, ein Wert der im Vergleich zu neueren Chains gering erscheint und Nachfragefragen aufwirft. Tokenisierung und Real-World-Assets gewinnen stark an Bedeutung, doch Cardano hat dort kaum Marktanteile. Zudem blieb eine Spot-ETF-Initiative für ADA weitgehend allein, während grosse Asset Manager mehrere Bitcoin- und Altcoin-ETFs einreichten.

Institutionelles Kapital konzentriert sich stärker auf Projekte mit klaren Anwendungsfällen und nachweisbarem Wachstum. Das hat bei Cardano zu Kritik geführt, weil wichtige Segmente wie DeFi, RWA und institutionelle Einbindungen geringere Sichtbarkeit haben. Ohne signifikante strukturelle Nachfrage bleibt ADA anfällig für Abwärtsdruck.

Die technische Roadmap von Cardano liefert potenzielle positive Impulse. Die geplante Einführung von Midnight, einer Zero-Knowledge-Proof-fokussierten Chain, soll zusätzliche Privatsphäre-Funktionalität bieten. Parallel dazu sind Protokoll-Upgrades geplant, die die Blockverarbeitungskapazität erhöhen sollen. Dazu kommt ein erwartetetes ADA-ETF-Produkt, das institutionelle Zuflüsse erleichtern könnte. Diese Entwicklungen könnten die Wahrnehmung von Cardano im Markt verändern, wenn sie mit echter Nutzung einhergehen.

Bitcoin Hyper Presale und Layer-2 Perspektiven

Während etablierte Chains wie Cardano mit Nachfrageproblemen kämpfen, rückt ein neues Layer-2-Projekt für Bitcoin in den Fokus. Bitcoin Hyper ist ein Layer-2-Protokoll, das die Bitcoin-Blockchain durch schnellere Transaktionen, niedrige Gebühren und Smart-Contract-Funktionalität erweitern will. Der Presale für den nativen Token HYPER ist aktiv und nähert sich rund 30 Millionen USD an Kapitalaufnahme. Diese Mittel dienen der Entwicklung des Netzwerks, der Integration einer Solana Virtual Machine für hohe Transaktionsraten und potenzieller DeFi-Funktionalität auf Bitcoin.

Bitcoin Hyper nutzt dabei ein Solana-basiertes Framework, um Bitcoin-Transaktionen deutlich schneller und günstiger zu machen und gleichzeitig Smart-Contracts und dezentralisierte Anwendungen zu ermöglichen. Der Presale läuft seit Mai 2025 und hat Liquidität von Investoren angezogen, die nach neuen Layer-2-Chancen suchen. HYPER kann über kompatible Web3-Wallets wie Best Wallet oder MetaMask während der Presale-Phase gekauft werden, bevor der Token auf zentralen oder dezentralen Börsen gelistet ist

Die Tokenomics verteilen die Einnahmen auf Entwicklung, Treasury, Marketing, Rewards und Listings, was darauf abzielt, sowohl Netzwerkwachstum als auch Community-Anreize zu unterstützen. Bitcoin Hyper zielt darauf ab, die Skalierbarkeit von Bitcoin deutlich zu verbessern und neue Anwendungsfälle zu erschliessen, was den Presale und den Projektfortschritt zu einem wichtigen Thema im Krypto-Investmentumfeld macht.

