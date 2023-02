Bybit jetzt nach Binance die zweitgrösste Derivate Exchange!

Anzeige



Neben Kryptowährungen hat der Finanzsektor durch die Veröffentlichung des Whitepapers von Satoshi Nakamoto weitere Anlageformen erfahren, darunter Krypto-Derivate. Derivate basieren nicht auf dem Kauf und dem Handel von physischen Vermögenswerten, sondern hängen von einem ihnen zugrundeliegenden Basiswert ab. Bei Krypto-Derivaten liegt ein Coin zugrunde, auf den Anleger im Vergleich zu einer anderen Währung spekulieren. Sowohl von steigenden als auch von sinkenden Kursen können Anleger bei Derivaten profitieren.

Derivatevolumen: 2,04 Mrd. USD im Januar 2023

Höchststand bei Spot- und Terminbörsen im Mai 2021 mit 5,67 Billionen USD

Mehr Futures als Optionen werden gehandelt

70 % des Sport-Tradings erfolgt über Terminmärkte

93 % der Krypto-Derivate werden von grossen Investoren gehandelt

Derivate Börsen gewinnen Marktanteile

Zu den klassischen Derivaten gehören Contract for Differences (CFDs), Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate. Die grössten Krypto Börsen haben zunächst mit klassischen Vermögenswerten angefangen. Anleger konnten dort also Bitcoin, Ethereum oder andere Coins kaufen und in ihre Wallets legen. Später folgten Tauschbörsen, bei denen Benutzer Kryptowährungen gegeneinander tauschen konnten.

Mit zunehmender Akzeptanz von Kryptowährungen und fortschrittlicher Technologie kamen neue Formen des Investments hinzu. Nun ist bekannt geworden, dass Bybit nach Binance die zweitgrösste Derivate Exchange ist. Zu diesem Ergebnis kommt das Unternehmen Cryptocompare in seinem „Exchange Review Januar 2023“ vom 8. Februar 2023.

Die Aufwärtsbewegung von Derivaten liegt auch daran, dass Marktteilnehmer mehr Risiken eingehen, da sich das makroökonomische Umfeld mit niedrigerer Inflation und einer Verlangsamung der Zinserhöhungen verbessert.

/1 Multiple exchanges saw USD-volume growth in January, with overall spot & derivative volume up 70.3% to $2.90tn.@Bybit_Official rose 115% to $301bn in volume & became the 2nd largest derivative exchange with 14.6% market share, behind only #Binance. pic.twitter.com/nB81UiYMOm — CryptoCompare (@CryptoCompare) February 10, 2023

Auffallend ist jedoch, dass sich das Handelsvolumen erheblich erhöht, während die Aktivität im Vergleich zu den Allzeithochs deutlich hinterherhinkt. Den grössten prozentualen Anstieg seit Januar 2021 verzeichnen dabei die Spot- und Termingeschäfte. Der monatliche Marktanteil des Derivatehandels lag im Januar 2023 bei 70,3 %. Die Flaggschiffprodukte von CME, BTC- bzw. ETH-Futures, lagen im Januar bei Handelsvolumen von 20,8 Mrd. USD bzw. 8,09 Mrd. USD.

Januar 2023: 70,3 % Plus im USD-Handelsvolumen

Im Januar 2023 stach hauptsächlich Bybit als einzige integrierte Derivatebörse mit einem dreistelligen Wachstum hervor. Das Handelsvolumen stieg um 115 % auf 301 Mrd. USD. Der Marktanteil von Bybit liegt jetzt so hoch wie nie zuvor und macht das Unternehmen nach Binance zur zweitgrössten Derivatebörse.

Marktanteil Januar 2023

Binance: 60,9 %

Bybit: 14,6 %

OKX: 13,8 %

Bitget: 8 %

Andere 2 %

Handelsvolumen Januar 2023

Binance: 475 Mrd. USD (+70,7 %)

Coinbase: 56,2 Mrd. USD (+60,5 %)

Kraken: 17,3 Mrd. USD (+25,3 %)

Die wertvollsten Derivate auf den CEXs

Das Handelsvolumen von BTC Spot Trading mit USDT gesicherten Stablecoins lag im Januar 37 % höher als im Dezember 2022 bei 10,5 Mio. BTC. Die Übersicht:

BTC-USDT: 10,5 Mio. BTC (+37 %)

BTC-BUSD: 4,67 Mio. BTC (+27,4 %)

BTC-USD: 2,26 Mio. BTC (+33,5 %)

Bybit überholt OKX und ist zweitgrösste Derivatebörse

Im Januar 2023 überholte Bybit erstmals in seiner Firmengeschichte das Handelsvolumen von OKX und ist seitdem die zweitgrösste Derivatebörse am Markt. Mit einem monatlichen Handelsvolumen von 301 Mrd. USD und einem Wachstum von 115 % im Vergleich zum Dezember 2022 steht Bybit nun auf Nummer 2 der Rangliste nach Binance. OKX verzeichnete zwar ein Wachstum von 85,1 %, das Handelsvolumen erreichte aber nur 286 Mrd. USD.

Auf Platz 1 der erfolgreichsten Derivatebörse liegt nach wie vor Binance mit einem monatlichen Handelsvolumen von 1,26 Bill. USD, was einen Zuwachs gegenüber Dezember 2022 von 85,1 % ausmacht. Platz vier geht an Huobi und Platz 5 ging im letzten Quartal 2022 an die Pleite-Börse FTX.

Die Zahlen sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Handelsvolumen noch immer über 72 % unterhalb des bisherigen Allzeithochs im Mai 2021 liegen. Ausserdem ist derzeit zu beobachten, dass die Marktteilnehmer zu riskanteren Anlageformen bereit sind.

Krypto-Trading mit USDT und geringeren Risiken

Zahlreiche Krypto Pre-Sales sind derzeit am Markt, doch nur wenige davon haben auch die Mehrwerte für ihre Anleger und Kunden im Blick. Die Verwendung des stärksten Stablecoins am Markt ist einer der Aspekte, nach denen Sie Ihr nächstes Investment auswählen sollten. Meta Masters Guild nutzt genau wie RobotEra, C+Charge und Fight Out den Stablecoin von Tether, USDT. Dieser ist 1:1 an den Kurs des US-Dollars gebunden und minimiert die Volatilitätsrisiken, denen Kryptowährungen unterliegen.

Für mehr Sicherheit sorgt auch die geringe Marktkapitalisierung, die die Projekte in ihren Pre-Sales anstreben. Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, ist im Grunde eine realistische Einschätzung von Finanzierungsrunden und ihren Ergebnissen. Vor wenigen Jahren noch waren die angestrebten Resultate gigantisch hoch und standen für Erfolg und Wachstum. Dem ist die nüchterne Realität mit einem gesunden Wachstumspotenzial gewichen, was wiederum für Anleger bedeutet, die Entwickler der Projekte sind kompetent genug und kennen die aktuellen Marktbedingungen.

Die Konzepte der angesprochenen Krypto Pre-Sales könnten zwar unterschiedlicher kaum sein, jedoch vereint sie die innovativen Technologien wie das Metaverse, das Staking oder die Governance. Und immer steht der User im Mittelpunkt und seine Benutzererfahrung, denn alle Projekte sind auf Blockchains aufgesetzt, speichern alle Transaktionen sicher und transparent ab und sind auch für Anfänger geeignet.

Der Einstieg in risikoärmere Anlageformate im Kryptomarkt wie nie einfacher als mit Meta Masters Guild, einer Gaming Gilde, RobotEra, ein Play-to-Earn Game, Fight Out, einer Fitness-App im Metaverse sowie mit C+Charge, einer nachhaltigen Lösung für Halter von E-Autos. Nutzen Sie jetzt die günstigen Pre-Sales und steigen Sie in das Projekt ein!

Fazit: Märkte ändern sich, denn auch die Marktbedingungen unterliegen einer hohen Dynamik. Es gibt aber bewährte Kennzahlen und Aspekte, an denen sich die Stabilität eines Marktes, eines Produktes oder eines Anbieters erkennen lässt. Dazu gehören unter anderem seine Handelsvolumen, die Erfahrung der CEOs, verschiedene Rankings und die Anzahl der Frühinvestoren.

Diese steigen in Pre-Sales ein, noch bevor der Token an den ersten Exchanges gelistet ist. Das macht einen sehr niedrigen Preis möglich, von dem auch Sie profitieren können.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bietet ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.