Bonk-Kurs explodiert! Allzeithoch voraus?

Während Bitcoin nach einem längeren Tauziehen wieder nahe am Allzeithoch notiert und ein Durchbruch auf einen neuen Höchststand in der nächsten Woche sehr wahrscheinlich ist, erleben wir derzeit eine extrem interessante Phase am Kryptomarkt. Denn im Gegensatz zu den vergangenen Monaten sehen wir gemeinsam mit Bitcoin auch viele Altcoins und Meme Coins stark ansteigen. Viele Coins, die in der letzten Korrektur stark unter die Räder gekommen sind, zeigen jetzt eine starke Erholung. Einer davon ist der beliebte Meme Coin $BONK. Dieser hat allein in den letzten 24 Stunden mehr als 24 Prozent Performance erzielt und könnte jetzt sogar auf ein neues Allzeithoch steigen!

(In den letzten 24 Stunden ist der Kurs von $BONK um mehr als 24 Prozent angestiegen – Quelle: coinmarketcap.com)

Steigt der Kurs von $BONK jetzt um 170 Prozent an?

Der auf der Solana-Blockchain basierende Meme Coin $BONK ist derzeit der 4. grösste Meme-Coin auf dem Kryptomarkt. Bekanntheit hat er zusätzlich durch seinen auf Telegram basierenden BonkBot, einem Meme Coin Trading Bot, erlangt. Inzwischen macht das Launchpad Bonkfun dem Platzhirsch Pump.fun sogar Konkurrenz. Durch den starken Anstieg der letzten Tage hat $BONK sogar $TRUMP, den offiziellen Meme Coin des US-Präsidenten Donald Trump, überholt. In diesem Anstieg scheint $BONK stark steigendes Momentum aufzuweisen, denn allein in den letzten 7 Tagen erzielte der Kurs des Meme Coins einen Zuwachs von mehr als 54 Prozent. Und ein Blick auf den Chart zeigt, dass das Ende der Bewegung noch nicht erreicht sein könnte.

(Der Kurs von $BONK ist in den letzten Tagen stark explodiert – Quelle: Tradingview.com)

Der Anstieg von $BONK hat den Kurs des beliebten Meme Coins nicht nur über den in der technischen Analyse äusserst bedeutenden EMA 200 geführt, sondern ist auch unter einem explosiv ansteigenden Handelsvolumen erfolgt. Das ist ein klares Indiz für starkes Kaufinteresse, wodurch die aktuelle Bewegung mit höherer Wahrscheinlichkeit nachhaltig ist und den Kurs weiter nach oben treiben könnte.

Sollte $BONK über seinen Widerstand brechen, der durch das Dreifach-Top vom 28. April bis zum 23. Mai gebildet wird, könnte der Kurs erneut sein Allzeithoch in Angriff nehmen. Vor allem, da der Anstieg auf starke Fundamentaldaten zurückzuführen ist, wie eben den Erfolg des Bonk-Fun-Launchpads. Ein Teil der Einnahmen, die auf der dApp generiert werden, soll für den Rückkauf von $BONK-Token genutzt werden.

Das Allzeithoch liegt aktuell etwa 170 Prozent entfernt, was ein adäquates Kursziel darstellt. An dieser Stelle muss die Situation neu evaluiert werden. Bricht der Kurs schnell darüber, könnte die Bewegung noch einmal doppelt so weit laufen. Allerdings bilden Allzeit-Höchststände oft auch einen starken Widerstand. Es wird also spannend werden, wie sich $BONK in den nächsten Wochen entwickeln wird. Allerdings gibt es auch zahlreiche ähnliche Projekte, die $BONK ausstechen könnten. Eines davon ist der neue Snorter-Token ($SNORT).

Ist der neue Snorter Trading Bot ein Gamechanger für Anleger?

Für viele Anleger, die noch nicht lange am Kryptomarkt aktiv sind, stellt ein guter Handelsbot einen Gamechanger im Trading dar, der ihren Handel mit Kryptowährungen in die gewinnbringende Zone führt. Vor allem Meme Coins sind extrem volatil und Geschwindigkeit ist hier alles. Mit Bots werden Trades deutlich schneller und einfacher ausgeführt.

Derzeit erregt Snorter grosse Aufmerksamkeit unter Analysten. Das liegt daran, dass der neue Solana-basierte Trading Bot nach innovativsten Massstäben entwickelt wurde und ganz einfach über Telegram bedient werden kann. Dabei hebt sich Snorter durch zahlreiche Features von der Konkurrenz ab. Ausserdem sind die Gebühren deutlich niedriger wie etwa beim Bonk Bot. Abgesehen davon könnte auch der zeitgleich mit Snorter erscheinende $SNORT-Token hohe Kursgewinne nach seinem Initial Coin Offering erzielen.

(Der $SNORT-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich – Quelle: snortertoken.com)

Durch die unglaublichen Chancen von Snorter folgen schon jetzt, wenige Tage nach dem Start des ICOs, mehr als 12.700 Anleger dem offiziellen X-Account. Der $SNORT-Token, der mit dem Bot veröffentlicht wird, ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 1,5 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Dabei wird der Preis während des Vorverkaufs schon mehrfach erhöht, was frühen Käufern einen ersten Buchgewinn einbringt.

Sollte der $SNORT-Token ähnlich erfolgreich wie $BONK werden, würde das für frühe Investoren lebensverändernde Renditen bedeuten. Genau wie bei $BONK könnte auch das Snorter Team nach und nach weitere Funktionen und dApps entwickeln, sodass sich $SNORT bald unter den grössten Kryptowährungen am Markt finden könnte. Auch die hohe Nachfrage während des Presales führt Analysten zu der Annahme, dass $SNORT einer der vielversprechendsten Altcoins in diesem Jahr sein könnte.

