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25.08.2026 08:53:00
Börse: Dax über 26.000 Punkten, Siemens Energy Aktie im Plus, Nvidia im Aufwind
Die Wall Street liefert keine klaren Vorgaben. Der Dax behauptet sich über der Marke von 26.000 Punkten. Aktien von Infineon und Suss Infineon steuern auf Erholungskurs. Der Bitcoin steigt über die Marke von 80.000 US-Dollar, die Ölpreise geben weiter nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.