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21.08.2026 09:25:00
Börse: Dax stabilisiert sich, Bitcoin steigt weiter, Aktien von Fielmann und CTS Eventim mit Kursrutsch
Nach den Verlusten der Vortage zeigt sich der Dax am Freitag wenig bewegt. Der Bitcoin legt weiter zu, die Ölpreise hingegen fallen. Für die Aktien von Fielmann und CTS Eventim geht es bergab.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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