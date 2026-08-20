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20.08.2026 09:25:00
Börse: Dax mit Verlusten, Continental Aktie gefragt
Der Dax startet mit Verlusten in den Donnerstag – aktuell fehlen dem Leitindex die Impulse. Für den südkoreanischen Kospi geht die Erholung weiter. Der Bitcoin verzeichnet ein deutliches Plus.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX im Minus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.