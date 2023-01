Blick in die Sterne 2023: Ethereum Kurs Prognosen 2030

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Wir alle kennen diese Sehnsucht zu wissen, was das nächste Jahr, der nächste Monat oder Tag uns bringt. Dann könnten wir uns besser auf die kommenden Ereignisse einstellen und uns unter Umständen mental oder sonst irgendwie darauf vorbereiten. Anleger dürften sich den Blick in die Sterne 2023 vor allem für ihre Investments und Strategien wünschen. Wir widmen uns in dieser Rubrik der Ethereum Kurs Prognose 2023 und wagen dabei den Blick in die Krypto-Sterne.

ETH-Kurs heute: 1.115,58 Euro

ATH am 05.11.2021 mit 3.909,19 Euro

Einstiegspreis am 14.10.2016 bei 10,89 Euro

Sharded Protocol Design löst das Skalierungsproblem

Alternative zu ETH: IMPT bei LBank traden

Ethereum hat den Sprung von PoW nach PoS gewagt

Seit September 2022 ist ETH 2.0 online, das Protokoll hat den Konsensmechanismus verändert bzw. gänzlich gewechselt. Statt auf Miner wie bei der Bitcoin Blockchain setzt Ethereum seitdem auf den Proof-of-Stake. Validatoren, die eine bestimmte Mindestmenge ETH halten müssen, bestätigen die Transaktionen und erschaffen so den neuen Block auf der Ethereum Blockchain.

Es ging dabei vor allem um das sogenannten Trilemma der Skalierbarkeit, die Ethereum nun durch ein Sharded Protocol Design löst. Mit Sharded ist eine Datenbankpartitionierung gemeint, die auch als horizontale Partitionierung bezeichnet wird. Sie unterteilt grosse Datenbanken in kleinere und damit überschaubare Cluster. Anders als beim PoW, wo Miner mit Rechenleistung Transaktionen bestätigen, sind es bei ETH 2.0 Validatoren, die jedoch mindestens über 32 ETH verfügen müssen.

Alternative zu Ethereum: IMPT bei LBank traden

Inzwischen sind aber auch Staking-Pools von Ethereum-Validatoren verfügbar, bei denen Anleger ihren Bestand an ETH einem Pool zur Verfügung stellen, also sperren und dafür anteilig an den Staking-Belohnungen beteiligt sind. Für die Zeit des Staking können Anleger jedoch nicht frei über ihre ETH verfügen.

Wie gut läuft das ETH-Staking?

Im Kontext von ETH 2.0 kann Sharding als 64 synchron arbeitende Blockchains verstanden werden, die mit der bestehenden ETH 1.0 Kette kommunizieren und dort den Netzwerkstatus koordinieren. Die Beacon-Kette, so wird die ETH 1.0 Blockchain auch genannt, leitet die Informationen weiter und aktiviert die Ausführungsumgebung der virtuellen Maschine EVM, eWASM.

Mit dem reinen Proof-of-Stake bei Ethereum 2.0 erhalten Validatoren als Gegenleistung für das Sichern des Netzwerks durch Vorschlagen und bestätigen der Blöcke regelmässige Auszahlungen, wenn sie den Regeln des Protokolls folgen. Die Prämiensätze liegen dabei zwischen 2,7 und 20 %, sie werden von einer Reihe externe Faktoren beeinflusst, darunter das Validator-Verhalten, die Gesamtsumme der im Netzwerk eingesetzten ETH und die durchschnittliche Betriebszeit aller aktiven Netzwerk-Validatoren.

Bei einer Umfrage unter 287 Befragten, kam heraus, dass ein Grossteil der Validatoren ETH als beliebtesten Coin im Depot hält. Danach folgt Bitcoin, DAO und USDC sowie Tether. Der Stablecoin von Tether, USDT, wird von vielen erfolgreichen Krypto Pre-Sales eingesetzt, darunter C+Charge, FightOut und Dash2Trade.

Auffällig ist dabei, dass diese Personen vor allem Hardware-Wallets für die Aufbewahrung ihrer Coins verwenden.

Mit welchen Belohnungen die Validatoren bzw. solche, die sich für das Staking interessieren, rechnen, beantworten das 17 % mit durchschnittlich 5 % und 13 % der Befragten mit 3 %.

Noch eine wichtige Zahl für unsere Ethereum Kurs Prognose: 17,24 % der Befragten wollen 91 bis 100 % ihres ETH-Bestandes für das Staking einsetzen und 16,09 % zwischen 41 und 50 %.

Hat Ethereum eine Zukunft?

Ja, aus unserer Sicht hat Ethereum eine Zukunft. Unser „Blick in die Krypto-Sterne 2023“ zeigt, dass sich die Umstellung für Ethereum auf den neuen Konsens vor allem durch das Staking lohnt. Obwohl die Anzahl mit 32 ETH für eigene Validatoren sehr hoch ist, sind viele Anleger bereit, eine Node im Ethereum Netzwerk zu betreiben. Viele Anleger sind in Staking-Pools, beispielsweise über eToro oder der Exchange LBank.

Ausserdem sehen wir laut dem Ethereum 2.0 Staking Ecosystem Report von Consensys eine grosse Zahl Personen, die bisher noch nicht vom Staking auf der neuen ETH Blockchain überzeugt ist oder sich noch nicht ausreichend informiert fühlt. Wir sehen Anzeichen dafür, dass bei der Wiederbelebung des Krypto-Marktes ein grosser Teil dieser Personengruppe ebenfalls ETH kaufen wird, um ins ETH-Staking einzusteigen.

Wie entwickelt sich der ETH-Kurs bis 2030?

Mit der Analyse-Plattform Dash2Trade haben wir eine Fundamentalanalyse für ETH durchgeführt. Wir konnten dabei auf die intelligente Software zurückgreifen, die durch Künstliche Intelligenz wertvolle Insights generiert und Muster in historischen Daten erkennt. Diese Daten haben wir uns von den führenden Websites besorgt, darunter CoinMarketCap und CoinGecko. Als Ergebnis können wir die folgende Ethereum Kurs Prognose mitteilen:

ETH-Preis 2023 +1.900 EUR ETH-Preis 2024 +2.500 EUR ETH-Preis 2025 +3.100 EUR ETH-Preis 2030 +5.000 EUR

Mit der Analyse konnten wir eine lineare Funktion in den Kurschart einbauen und so einen möglichen weiteren Verlauf des ETH-Kurses erkennen. Diesen haben wir durch Ausschluss einiger Faktoren und Kennzahlen bereinigt und sehen vor allem bis 2030 ein grosses Wachstumspotenzial des Ethereum-Coins ETH. Auch der aktuelle Wechselkurs von Ethereum-Dollar ist eingeflossen, denn Währungspaare geben immer interessante KPIs preis, die wir ebenfalls genutzt haben. Und das sind die besten Ethereum Wallets.

Der ETH-Kurs bis 2030 wird natürlich trotz der positiven Aussichten auch von negativen Einflüssen und Kursrückgängen geprägt. Daher empfehlen wir Ethereum zu HODLen, also langfristig ins Depot zu legen. Wer noch etwas für den spontanen Einstieg sucht, der sollte sich die aktuellen Krypto Pre-Sales wie den von C+Charge, FightOut oder Dash2Trade ansehen.

Andere Altcoins kaufen ist ebenfalls eine gute Alternative zur bekannten Anlageform in Ethereum. Die Altcoins sind auch in 2023 sicherlich lohnenswert, vor allem, wenn Anleger ohne Zeitdruck und Emotionen ans Krypto-Trading gehen.

Ethereum spart 99,5 % Energie ein, aber IMPT schützt das Klima nachhaltig

Warum wir an dieser Stelle auf IMPT hinweisen ist ganz einfach. Denn so wie der Wechsel von ETH auf ETH 2.0 durch The Merge im September 2022 vor allem auch dem hohen Energieverbrauch des Konsensverfahrens geschuldet war, stehen neue grüne Coins bereit, um das Klima nachhaltig zu schützen und wirklich einen „Impact“ auszulösen.

Anleger können direkt über die LBank den IMPT-Token kaufen, der sowohl Utility-Token als auch an den Stablecoin USDT gebunden ist. $IMPT basiert auf dem Ethereum Token-Standard ERC-20, was nur logisch erscheint, denn schliesslich ist ETH 2.0 jetzt eine super sparsame Blockchain, was für einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber Bitcoin sorgt.

IMPT ermöglicht Privatanlegern den Handel mit CO₂-Zertifikaten, die sie nicht nur handeln, sondern auch verbrennen können, was bedeutet, sie endgültig vom freien Markt zu nehmen. Desto weniger CO₂-Zertifikate für die Industrie erhältlich sind, umso teurer werden sie in der Regel gehandelt. Aber die Verknappung durch Privatinvestoren führt auch dazu, dass Unternehmen noch stärker gezwungen sind, Kohlendioxid einzusparen und weniger in die Umwelt zu entlassen.

Hier gibt es eine Übersicht aller nachhaltigen Kryptowährungen.

IMPT reduziert CO₂-Emissionen

Bei der Blockchain-basierten Plattform erhalten Nutzer über den Utility-Token $IMPT Zugang zu den Funktionen und können die Zertifikate in Form von NFT erhalten oder handeln. Als Non-Fungible-Token sind die Emissionsgutschriften eindeutig einem Besitzer zugeordnet und für das Vernichten erhalten Nutzer Belohnungen entweder in Form von Rabatten für neue CO₂-Zertifikate, neue Coins der nativen Währung IMPT oder zusätzliche NFT.

Mit diesen lassen sich zusätzliche Einkommen generieren, wenn sie beispielsweise auf dem hauseigenen NFT-Marktplatz veräussert werden. IMPT hat in der Vorverkaufsphase über 20,5 Millionen USD eingesammelt und die Entwickler nutzen dieses Geld gerade für die aktive Umsetzung der Funktionen auf der Plattform. Namhafte Partner für die Shopping-Funktion mit Sonderrabatten und Punkten, die später in CO₂-Zertifikate eingetauscht werden können, hat das Projekt bereits gewinnen können.

Neben Amazon sind das beispielsweise Samsung, Booking.com oder Bloomingdale´s. Derzeit liegt der Preis für den IMPT-Token bei 0,01284 EUR, was ihn ideal für Anfänger und Neueinsteiger macht. Mit IMPT ist ein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz möglich.

Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und kaufen Sie den Token bei LBank als Währungspaar IMPT/USDT für derzeit 0,013840 $.

Fazit: Ethereum kann aus unserer Sicht ganz entspannt in die Zukunft blicken. Natürlich ist der Markt derzeit nicht einfach, aber unter den schwierigen Bedingungen leiden alle Coins, nicht nur die zweiterfolgreichste Kryptowährungen ETH nach Bitcoin. Es gibt aber mehrere Alternativen für Anleger, mit denen sich das Depot breiter aufstellen lässt, was von führenden Analysten ohnehin empfohlen wird. Oder Sie wollen lieber in Bitcoin investieren?

IMPT ist an der LBank handelbar und bietet eine gute Möglichkeit, etwas für die Umwelt und das Klima zu tun und gleichzeitig Schritt-für-Schritt in den Krypto-Handel einzusteigen. Auch unsere Krypto Pre-Sales sind es wert, mal vorbeizuschauen. Auf dass der Blick in die Sterne 2023 für alle Anleger satte Renditen bereithält!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.